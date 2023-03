Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Carira

Na manhã desta terça-feira, 14, o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) conduziu dois homens por tráfico de drogas, na Zona Rural, Município de Carira.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, quando se deparou com dois homens em atitude suspeita transitando de moto pela Travessa Lagoa Verde.

Em virtude do ato, os militares deram voz de parada aos suspeitos e prosseguiram com as buscas pessoais. Durante a abordagem, com um deles foram encontradas substâncias dos tipos cocaína e crack, além de R$100, 95 em espécie.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.