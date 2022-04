Polícia Militar prende dupla em flagrante por tentativa de homicídio em Aracaju

Ação rápida de policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), nesse domingo (24), resultou na prisão em flagrante de dois homens por tentativa de homicídio, na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, no Bairro Jardins, Zona Sul da capital.

Segundo relato policial, equipes do BPTur foram acionadas para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio nas proximidades de um hospital particular. Chegando rapidamente ao local, os policiais localizaram a vítima, vigilante de um estabelecimento comercial, que relatou ter sido atacado por dois indivíduos ao tentarem invadir e roubar o prédio em que trabalhava. Ainda de acordo com o vigilante, ao tentar impedir a ação criminosa, um dos suspeitos desferiu golpes de faca contra ele.

Imediatamente, as equipes do BPTur iniciaram as buscas pelos infratores e os localizaram nas imediações, fugindo em uma carroça. Com o auxílio da Força Tática, também foram encontrados os materiais e as ferramentas utilizadas pelos suspeitos.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Plantonista para providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE