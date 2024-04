Nessa quinta-feira, 4, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), prenderam um foragido da Justiça no Bairro Rotary, em Itabaiana, Agreste de Sergipe.

Segundo informações policiais, os militares realizavam patrulhamento ostensivo na região, quando perceberam um homem em atitude suspeita. Ele estava muito nervoso e, no procedimento de abordagem, foi identificado um mandado de prisão em aberto.

Após o flagrante, os militares encaminharam a ocorrência à Delegacia Regional de Itabaiana para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE