Polícia Militar prende homem por agressão contra mulher em Divina Pastora

Na segunda-feira (28), militares da 3ª Companhia Independente de Polícia (3ª CIPM) prenderam um homem por crime previsto na Lei Maria da Penha no município de Divina Pastora, localizada na região Leste do estado.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. No local, encontraram a mulher com o supercílio sangrando e ela informou que o seu ex-companheiro havia dado um soco em seu rosto.

O homem foi contido por populares que presenciaram a agressão. O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE