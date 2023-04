Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Ribeirópolis

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, nessa quarta-feira (12), no município de Ribeirópolis, região do agreste de Sergipe.

De acordo com as informações policiais, durante patrulhamento de rotina, os militares perceberam quando o condutor de uma motocicleta sem placa tentou fugir da ação policial.

Ao iniciar os procedimentos de abordagem, foi encontrada uma pistola calibre .9mm com oito munições. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Itabaiana para demais medidas cabíveis ao caso.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Fonte: Ascom PM