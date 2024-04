Equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem por tentativa de homicídio no município de Carira. O suspeito invadiu uma igreja no Assentamento Manoel Martins e tentou atingir o pastor com uma foice. A ação policial aconteceu na noite dessa segunda-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados para atender a denúncia de que um homem havia invadido uma igreja evangélica, em posse de uma foice, objetivando atingir o pastor.

Ainda de acordo com as informações, ao perceber a aproximação do suspeito, a vítima utilizou um pedestal para se defender do ataque.

Como não obteve êxito, o suspeito quebrou o vidro do veículo do pastor e fugiu para dentro de um matagal.

Após denúncias da população, os policiais militares localizaram o suspeito em um terreno próximo à sua residência. No momento do flagrante, o homem resistiu à prisão e também tentou atacar um dos policiais.

Apesar disso, o suspeito foi contido e encaminhado à delegacia, onde teve prosseguimento as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE