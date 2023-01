Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Sertão de Sergipe

Na tarde desse domingo, 22, militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) prenderam um homem por tráfico de drogas, na Cidade de Poço Verde, em Sergipe.

As equipes realizavam patrulhamento ostensivo, na Avenida Santa Cruz, no Bairro Vaquejada e depararam-se com um homem em atitude suspeita. Em virtude do comportamento, ele foi submetido à abordagem e sob sua posse foi encontrada cocaína.

Segundo o suspeito, que admitiu ser usuário, a droga tinha sido comprada na noite anterior para ser utilizada e comercializada durante o evento “Poço Verde Fest”, mas após receber voz de prisão, ficou agressivo e tentou resistir às ordens legais, proferindo palavras de baixo calão contra os policiais.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Diante dos fatos, o infrator foi encaminhado à Delegacia de Poço Verde para adoção das medidas legais cabíveis.