Polícia Militar prende mulher com 154 pedras de crack em Lagarto

Na madrugada desta terça-feira, 10, a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prendeu uma mulher por tráfico ilícito de drogas, no Bairro Loiola II, em Lagarto.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo e depararam-se com um casal em atitude suspeita. Na ocasião, a mulher repassou para o homem um pacote com características semelhantes à droga.

Ao avistar a presença policial, o cidadão empreendeu fuga e tomou destino ignorado. Já a suspeita, foi interceptada pelos militares para possível averiguação. Ao realizar busca pessoal nela, foi constatado que tinha 154 pedras de crack e R$80,00 sob a sua posse.

A autora do ilícito afirmou que ela e seu marido, que está preso no sistema penitenciário de Sergipe, eram donos da substância ilícita. A envolvida e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Itabaiana para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM