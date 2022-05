Polícia Militar prende suspeito de agredir a companheira em Maruim

Na noite dessa terça-feira (10), militares da 3º Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) prenderam um homem suspeito de agredir fisicamente a esposa na cidade de Maruim.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Itabaiana, Centro de Maruim. Assim que chegaram ao local, encontram uma mulher que relatou as agressões que sofreu do companheiro. Ainda no local, o suspeito de 38 anos foi preso.

Os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: PM/SE