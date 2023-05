Militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam em flagrante um homem por agressão contra a companheira no sábado (13). A ação policial ocorreu no bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju.

Segundo as informações policiais, os militares realizavam rondas pela localidade, quando foram informados de que uma mulher estaria sendo agredida pelo próprio companheiro nas proximidades da Avenida Maranhão.

Com a informação, os militares foram ao local, começaram a realizar buscas, mas, inicialmente, não conseguiram encontrar o suspeito das agressões. O suspeito, que estava com sinais de agressividade, foi localizado, após buscas na região, na casa da mãe.

A vítima se apresentou no local ,e uma pessoa que testemunhou as agressões narrou como tudo aconteceu. O suspeito, a vítima e a testemunha foram levados até a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, onde as medidas legais foram tomadas.