Nesse domingo, 21, militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um homem por suspeita de agressão contra mulher no Bairro Matadouro, cidade de Propriá, Baixo São Francisco.

Segundo as informações policiais, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, e, no endereço, a vítima relatou as agressões físicas por parte do esposo.

Os policiais intensificaram as rondas, e o suspeito foi localizado e preso. Em seguida, os envolvidos na ocorrência foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá.

Fonte: Ascom PM/SE