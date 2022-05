Polícia Militar prende suspeito de cometer roubos em Itabaiana

Nessa quinta-feira (26), militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) prenderam um homem após cometer vários roubos na cidade de Itabaiana.

Policiais da Força Tática foram acionados para verificarem uma ocorrência de roubo em um ponto de ônibus no povoado Pé do Veado, em que dois indivíduos, num corsa preto e em posse de uma arma de fogo, cometeram um assalto e roubaram dois relógios.

Durante o deslocamento, a equipe foi informada via rádio que os mesmos suspeitos também teriam assaltado uma senhora e seguido em direção à Moita Formosa.

A equipe encontrou a vítima, que informou ter sido roubada por dois homens a pé, em posse de uma arma de fogo. Segundo ela, os assaltantes roubaram um telefone e o valor de R$ 2.500,00 em dinheiro. Populares informaram que os suspeitos fugiram num corsa hatch preto, então os policiais verificaram as imagens das câmeras de segurança local e identificaram o carro usado pelos suspeitos.

Foi constatado que se tratava do mesmo veículo que vinha cometendo outros assaltos nos povoados do município.

A Polícia Militarlocalizou o veículo em um posto de gasolina, após fazer várias buscas e colher informações com populares. Durante a revista, o condutor estava com o valor de R$ 2224,00 em espécie. No veículo, encontraram dois aparelhos celulares, dois relógios e uma carteira porta cédulas.

O suspeito foi conduzido à delegacia juntamente com os objetos encontrados, e lá foi constatado que ele já tinha passagem pelo sistema prisional.Todas as vítimas foram localizadas e reconheceram seus pertences.

Fonte: PM/SE