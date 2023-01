Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Itabaiana

Militares do Batalhão de Polícia Caatinga (BPCaatinga) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Oviêdo Teixeira, em Itabaiana, região Agreste de Sergipe. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (23).

De acordo com as informações policiais, o suspeito transitava em uma motocicleta com um volume na linha da cintura, e tentou fugir ao perceber a ação policial. Durante a abordagem, foram apreendidos 45 pinos de cocaína, uma embalagem de maconha e R$6.142,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o suspeito e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Itabaiana para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM