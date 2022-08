Polícia Militar prende trio por de tráfico de entorpecentes em Muribeca

A Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia do 2º Batalhão (2ªCia/2ºBPM), efetuou na tarde dessa sexta-feira (26), a prisão em flagrante de três indivíduos pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu no município de Muribeca, região do Baixo São Francisco sergipano.

Segundo relato policial, a ação ocorreu por volta das 15h30, momento em que durante patrulhamento de rotina no referido município, as equipes visualizaram duas pessoas em uma motocicleta saindo de uma localidade conhecida pela comercialização de entorpecentes.

De imediato, foi dado ordem de parada, momento em que foram encontradas duas sacolas plásticas contendo crack na mão da passageira. Ainda no local, a suspeita confessou que pagou o valor de R$ 500,00 em cada sacola a outra mulher, responsável pela venda do material ilícito.

Diante do exposto, os militares seguiram até o local indicado, flagrando na residência da suspeita, 529 buchas de maconha, 394 pedras de crack, 17 pedras grandes de crack, meio quilo de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 1.724,00 em espécie.

Os indivíduos e o material apreendidos foram levados para a Delegacia de Maruim, para adoção dos procedimentos cabíveis.