Polícia Militar recupera veículo com restrição em Cristinápolis

Na noite do último domingo, o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) recuperou um veículo com restrição de roubo/furto, no Município de Cristinápolis, em Sergipe.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo na citada cidade, quando se deparou com um homem em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta prata. Em virtude do comportamento apresentado, os militares deram voz de parada e realizaram as buscas pessoal e veicular.

Sob posse do envolvido, nada de ilícito foi encontrado, mas durante a consulta à Honda Biz, foi constatado que ela estava com informações adulteradas, e que possuía restrição de roubo/furto.

Diante do fato, a moto foi recolhida e o condutor conduzido à Delegacia de Cristinápolis para adoções das medidas legais cabíveis.