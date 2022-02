Polícia Militar recupera veículo com restrição em Itabaiana

No sábado, 19, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo com restrição no município de Itabaiana, região do Agreste sergipano.

Os militares faziam rondas pela cidade de Itabaiana, quando foram acionados para verificar a denúncia de um veículo abandonado no Bairro Oviêdo Teixeira. Chegando ao local, os policiais identificaram uma motocicleta Honda Pop 100, de cor vermelha, placa RGW 1F34.

Após consulta, foi constatado que o veículo havia sido roubado no dia 16/02, na cidade de Macambira e que a placa correspondente ao veículo era QMG 9E03. O caso foi encaminhado à Delegacia de Itabaiana para a adoção das medidas cabíveis.