Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um investigado por praticar diversos roubos no município itabaianense e cidades vizinhas. O homem, que estava cumprindo pena em regime semiaberto, utilizava as saídas do presídio para cometer novos assaltos. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 15.

De acordo com o delegado Matheus Cardillo, o mandado de prisão preventiva contra suspeito foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itabaiana, como parte dos esforços contínuos para reprimir crimes de roubo e furto na cidade. O delegado ressalta ainda que, essa ação é parte integrante da estratégia para a redução desses delitos, que já apresentaram significativa diminuição no último ano.

O investigado, detido na tarde dessa segunda-feira, foi identificado como comparsa de um outro investigado, que veio a óbito em um confronto com policiais civis na última sexta-feira, 12.

Durante o interrogatório, o preso confessou sua participação nos crimes e detalhou as circunstâncias das ações, caracterizadas por violência e uso de armas de fogo contra as vítimas. O detido permanece à disposição da Justiça para que sejam adotadas todas as medidas cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre este e outros crimes patrimoniais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.