Policiais militares resgatam grupo de turistas no Vale dos Mestres, em Canindé de São Francisco

Equipes da Força Tática do 4° Batalhão (4° BPM) resgataram sete turistas que teriam se perdido na trilha que leva ao Vale dos Mestres, localizado no Povoado Curituba, município de Canindé de São Francisco. A ação policial foi iniciada por volta das 13h deste domingo, 12, e se estendeu até o final da tarde.

Os militares haviam sido acionados para verificarem uma ocorrência de crime ambiental na região, onde também está situado o importante sítio arqueológico Vale dos Mestres. No local, as equipes da Força Tática foram informadas sobre o grupo de turistas perdidos na trilha, que possuí uma extensão de aproximadamente dois mil metros em meio à caatinga.

Imediatamente, os policiais se organizaram e iniciaram as buscas, sob o comando dos sargentos Menezes e Pereira. Horas depois, os policiais encontraram sete pessoas às margens do Rio Poço, um dos afluentes que deságuam no São Francisco.

De acordo com o 4° Batalhão, o grupo de turistas da cidade de Paulo Afonso/BA foi guiado de volta à entrada da trilha. Ainda segundo o 4° BPM, no momento do resgate, três mulheres apresentavam ferimentos leves. As demais pessoas foram resgatas ilesas.

Fonte: Ascom PM