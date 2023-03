Polícias localizam em Cedro de São João investigado pela morte da esposa de militar alagoano

Em ação conjunta, as Delegacias de Cedro de São João e Malhada dos Bois e a 5ª Companhia Independe de Polícia Militar (5ª CIPM) localizaram João Pedro dos Santos Camilo, conhecido como “João Matador”, na madrugada desta quinta-feira, 2, em Cedro de São João. O homem é investigado pela morte da esposa de um militar da reserva, no povoado Tibiri, município alagoano de São Brás.

Durante diligências investigativas, que tiveram o apoio do serviço de inteligência do 11º Batalhão de Polícia Militar de Alagoas, situado em Penedo, e visavam cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça alagoana, as polícias de Sergipe localizaram João Pedro por volta de 1h desta quinta, em Cedro.

Na ação, o suspeito reagiu à chegada das equipes policiais, efetuando disparos de arma de fogo contra elas, que, agindo em legítima defesa, revidaram a injusta agressão. Em meio ao confronto, o investigado acabou sendo atingido e recebeu socorro, mas veio a óbito. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo.

Segundo levantamentos policiais, além de ser suspeito do homicídio da esposa de um policial militar da reserva da PMAL, ocorrido no último dia 9 de fevereiro, na zona rural de São Brás/AL, “João Matador”, que era natural de Penedo, mas residia no mesmo povoado da vítima, é acusado pela prática de outros seis homicídios.