Possível escândalo envolvendo o atual presidente da câmara de vereadores de Monte Alegre, funcionários e até mesmo empresa que administra o site da câmara, parece está mais perto do desfecho final.

Entenda o caso segundo denúncia feita no Ministério Público de Sergipe; O Regimento interno aprovado e promulgado em 2018, foi retirado do site oficial da câmara e trocado por uma cópia de projeto resolução qual não tem validade nenhuma como regimento, assim narra o denunciante!

Tudo isso leva a crer que para beneficiar o presidente em exercício da câmara na tentativa de Perpetuação no poder com seu terceiro mandato. Qual em decisões do STF e seguindo a constituição federal é inconstitucional o terceiro mandato consecutivo de membros da mesa do legislativo.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A 2ª Promotoria de justiça da comarca de Nossa Senhora da Glória/SE distrito judiciário de Monte Alegre de Sergipe, concede 10 (dez) dias, para que seja encaminhado cópia integral do Processo Administrativo que apura as de denúncias contidas na notícia fato n° 72.22.01.0007, procedimento qual foi concedido prazo para instauração, conforme termo de audiência de fl. 203.

Esse caso do regimento pode levar para cadeia alguns envolvidos ou até mesmo perca das funções públicas.