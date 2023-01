Prefeito de Graccho Cardoso atrasa pagamento do mês de dezembro dos professores

Professores do município Graccho Cardoso estão com o decimo terceiro atrasado. Os profissionais ainda não receberam o valor que era para ter entrado na conta em dezembro (Metade do 13º), 1/3 de férias e 1/6 de férias.

De acordo com informações, o prefeito Arakém deveria ter efetuado o pagamento no último dia 11, mas não aconteceu.

“Os professores se organizam financeiramente e contam com isto. Quando isto é quebrado de forma inesperada e sem explicação, os compromissos financeiros ficam em atraso e geram multas e despesas adicionais. Além de mostrar incompetência administrativa e gerencial. Disse um representante.