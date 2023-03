Prefeito de Porto da Folha emite carta aberta em resposta a prefeita Zete de Janjão

Parece que a polemica envolvendo as prefeituras de Gararu e Porto da Folha estão Longe de terminar.

Com uma gestão midiática, a prefeitura de Gararu segue seu estilo festeiro e bastou um entrave na saúde para que o “carnegão da ferida fosse exprimido”.

Uma noticia caiu como uma bomba no último fim de semana. De acordo com informações, o atendimento de pessoas de Gararu no Hospital em Porto da Folha estariam bloqueados.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Não demorou muito para o fato se tornar público e não demorou muito para que as farpas entre os prefeitos fossem trocadas.

Nesta segunda-feira, foi divulgada na TVAn uma carta aberta do prefeito de Porto da Folha, Miguel de Dr Marco para Zete de Janjão. Confira:

Carta aberta à prefeita Zete e ao povo de Gararu

Recebi com muita surpresa uma nota de repúdio da prefeita de Gararu, Zete de Janjão, acerca do tratamento recebido pelo povo gararuense em nossa UPA.

Vamos então aos fatos:

Porto da Folha recebe R$700 mil de recursos para a saúde, porém tem um gasto que fica entre R$1,2 milhão e R$1,3 milhão, sendo que essa diferença sai dos cofres da prefeitura.

As despesas dos pacientes de Gararu não são referentes apenas ao pagamento dos médicos, mas há também oxigênio, remédios, raio-x, comida e ambulância para fazer o transporte.

Cerca de 1/3 dos pacientes da UPA são de Gararu e nós queremos continuar cuidando do povo desse querido município, porém precisamos da ajuda da prefeita que pagava uma equipe com médico, enfermeiro e um técnico de enfermagem, um dia por semana, sendo que o ideal é sempre ter duas equipes para melhorar o atendimento. A prefeitura de Gararu arcaria um dia na semana com duas equipes e Porto da Folha custearia os outros seis dias. Infelizmente o convênio não foi renovado, pois a prefeita não aceitou nossa proposta, deixando o custo para nós. Seguirei cumprindo, pois a minha prioridade sempre será a saúde.

Entrei em contato com a prefeita Zete por várias vezes, porém ela não tomou as devidas providências.

Vamos continuar atendendo, não só aos gararuenses, mas a qualquer cidadão em caso de urgência e emergência. Nunca fechamos as portas para as urgências.

Tenho um carinho especial pelo povo de Gararu e vou lutar para que tudo se resolva da melhor forma.

Um abraço do prefeito de Porto da Folha, Miguel de de Marco.