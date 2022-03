Primeiro fim de semana de março será de chuvas leves e tempo nublado

As chuvas leves que ocorrem em diversos municípios sergipanos desde a última quarta-feira, 02, se intensificarão nos próximos dias e se estendem por todo o primeiro fim de semana do mês de março. A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sobre o estado da Bahia e as regiões norte de Minas Gerais e do Espírito Santo e o Oceano Atlântico, favorece o aumento das correntes de ar nesse nível e contribui para a formação de nebulosidade,e, por conseguinte ocasiona possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de intensidades moderadas a fortes em todo o Estado, em razão dessas instabilidades atmosféricas.

Para esta quinta-feira, 03, o tempo será predominantemente nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante a manhã e tarde ao longo de todos os territórios sergipanos, com chuvas isoladas.

Na sexta-feira, 04, a predominância é de tempo nublado, com ocorrência de precipitações leves e moderadas distribuídas durante a madrugada, manhã, tarde e noite ao longo de todo o estado, sendo que os maiores volumes tendem a ser em torno de 20 a 50mm e esperados em municípios dos Territórios Agreste Central e Centro Sul Sergipanos.

No sábado, 05, o tempo continua predominantemente nublado durante todo o dia, com ocorrência de chuvas leves e distribuídas durante a madrugada, manhã e tarde em municípios dos oito territórios, sendo mais intensas no interior do Estado.

Para o domingo, 06, aguarda-se tempo nublado durante a madrugada nos Territórios do Baixo São Francisco e Leste Sergipano e precipitações de chuvas leves nos demais. No período da manhã a previsão é de tempo nublado em todo o Estado, e durante a tarde, probabilidade chuvas leves nos Territórios Agreste Central, Alto Sertão e Médio Sertão Sergipano, com tempo parcialmente nublado no Centro Sul e Sul, e tempo nublado nos demais. À noite, existe a possibilidade de precipitações de chuvas isoladas no Médio Sertão Sergipano e tempo nublado nos outros territórios. No litoral, teremos temperaturas mínimas em torno de 26,2°C e máximas de 31°C, já no interior, elas variam entre 22,8°C e 32,2°C.

Durante os próximos dias, as temperaturas mínimas registradas nas regiões litorâneas tendem a ser de 26,5°C enquanto as máximas ficarão em torno dos 31,0°C. Em contrapartida, no interior do estado, as mínimas marcarão 24,0°C e as máximas diminuem em relação às últimas semanas, ficando por volta dos 33,0°C.