Professor é assassinado cruelmente em Poço Redondo

Um crime cruel deixou a população do município de Poço Redondo em choque neste sábado, 13. O professor José Aribaldo Campos Lima, de 45 anos, foi assassinado com golpes de arma branca em um conjunto pouco habitado próximo ao povoado Bonsucesso. De acordo com as informações relatadas pelos familiares, o professor foi atraído até o local onde foi cometido o crime.

Mesmo ferido, o professor chegou a fugir do local do crime e pediu ajuda em uma estrada na saída do povoado, volta de meia noite. Algumas pessoas se mobilizaram para levá-lo ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.

“A gente está sem entender o tamanho dessa crueldade. O que a gente sabe é que ele foi atraído até esse local deserto, com poucas casas, e lá a gente não sabe o que aconteceu, mas é evidente que houve uma luta corporal e muitas agressões contra ele”, desabafa um familiar do professor, que terá o nome mantido em sigilo.

Os familiares já prestaram boletim de ocorrência e a investigação do crime já está em andamento. Segundo a família, a suspeita é que mais de uma pessoa esteva envolvida no assassinato. Amigos e colegas de profissão suspeitam que o crime possa ter motivações de cunho homofóbico, mas a investigação segue sob sigilo e considera mais de uma hipótese nesse momento.

Aribaldo morava com a mãe, de 85 anos, e era professor do município de Poço Redondo e também lecionava no estado Alagoas. Conforme a família, ele era bastante conhecido na cidade e tinha boa relação com as pessoas. O velório e sepultamento acontecem neste domingo, na cidade de Poço Redondo.

Com informações da Fan f1