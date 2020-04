COVID-19: Professores contratados de Gararu poderão ficar sem salário

De acordo com informações, a situação dos professores no município de Gararu poderá ficar ainda mais precária.

Um informativo foi amplamente divulgado nesta quarta-feira,15, onde mostra que a prefeitura municipal recebeu uma verba do Governo Federal de quase 60 mil, para o combate ao Coronavírus.

Mesmo não tendo nenhum caso confirmado, o município foi um dos primeiros a decretarem estado de calamidade pública e agora sobrará para os professores.

De acordo com a nota, a prefeita teria suspendido os salários dos professores contratados através da seletiva. Informações dão conta de que não houve justificativa para que o corte fosse justificado.

Em contato com uma autoridade que preferiu não se identificar, formos informados de que os repasses do FUNDEB continuam e que não houve nenhum comunicado do Governo Federal indicando que esses repasses seriam paralisados.

Uma nota será emitida a qualquer momento.