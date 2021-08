PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Segunda-feira | 09/08/2021

Destaques do dia

Polícia acaba festa clandestina e um alerta da Câmara de vereadores de Glória

Polícia Militar resgata animais em situação de maus-tratos em Boquim

69 casos e mais uma morte que estava em investigação foi confirmada

DHPP divulga imagens de autor de homicídio no Siqueira Campos

Tentativa de Homicídio é registrado no Povoado Lagoa Do Rancho

Com alerta vermelho, Marinha recomenda não navegar devido a ventos fortes

Lei Maria da Penha completa 15 anos

De Segunda a Quinta

Fique sempre informado com noticias locais e do mundo, no programa mais irreverente da internet. O Na Mira da Verdade no comando e Maycon Fernandes não deixar passar nada, estamos sempre um passo a frente dos tiktokers de plantão rss.