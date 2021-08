Saúde de Aracaju afasta servidora e irá apurar não aplicação de vacina

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que já identificou a profissional que aparece em vídeo sem administrar a dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira, 9. Ela será afastada do Programa Municipal de Imunização e o caso será encaminhado para o Ministério Público Estadual. A usuária está sendo identificada para receber corretamente a dose do imunizante.

A SMS lamenta o ocorrido e reafirma a eficiência e transparência do Plano de Imunização do Município, que já imunizou 364.364 pessoas, e atua em parceria com os órgãos fiscalizadores como os Ministérios Público Estadual e Federal.

A Secretaria também agradece a vigilância da sociedade e dos veículos de imprensa, fundamentais na identificação deste fato.