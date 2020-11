Rapidinhas da Política: Senador derretido, Danielle pupila e Edvaldo Governador?

DERRETEU SENADOR…

Talvez um dos maiores derrotados nas eleições de Aracaju, não tenha disputado a eleição diretamente encabeçando alguma chapa.

Com 474.449 em 2018, Alessandro Vieira despontou como uma das forças para disputa ao governo do estado em 2022. Mas o senador não vem correspondendo com as expectativas dos sergipanos e a eleição em Aracaju mostrou que o futuro político do senador não vai ser tão fácil assim.

DANIELLE E A ABSTENÇÃO

A pupila do senador obteve 109.864 votos, teoricamente ficando em “2° lugar” na disputa contra Edvaldo, teoricamente.

O número de abstenção foi assustador, 112.597 eleitores fizeram uma espécie de roleta russa para escolher quem iria comandar a capital sergipana nos próximos 04 anos.

Mesmo perdendo para a abstenção, o pleito não foi tão ruim assim para a delegada, basta trabalhar melhor o nome e se alinhar com a verdadeira direita de Aracaju. Os números mostram que ela tem futuro.

EDVALDO NÃO FALA, MAS…

Edvaldo Nogueira não fala em relação ao futuro, mas já rola nos bastidores que o mesmo é o preterido do bloco governista para disputar a eleição em 2022, com o total apoio de Belivaldo Chagas, que poderá concorrer a uma vaga no senado.

Rola nos bastidores, que mesmo se esforçando para ganhar a confiança do grupo, Fábio Mitidieri não conquistou a simpatia da maioria, que só estava esperando o resultado das eleições na capital para terem a certeza. Sim, Edvaldo poderá concorrer ao cargo de governador em 2022.

É CEDO PARA ISSO?

É cedo para isso, mas na política as águas correm para o mar com mais velocidade.

Maycon Fernandes/jornalista