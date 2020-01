RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Sérgio estaria preparando o terreno para outro nome

Que a política é um jogo de xadrez, disso você leitor que nos acompanha não tem dúvidas. Mas que ela também pode ser considerada um jogo de poker e acredito que esse último, é o que mais se encaixa com a política gloriense, pois o blefe faz parte do cotidiano do grupo de situação liderado pelo ex-prefeito Sérgio Oliveira.

Enquanto a briga para ver quem será o pré-candidato a vice na chapa formada para continuar no poder, existem duas cartas que possivelmente estão a mesa e que ninguém se deu conta de que elas estão lá.

POSSÍVEIS VICE

Ancledson Alves, Vaneide de Nivaldo da Feirinha e Cida (Irmã de Janea da Natville)

Esses três nomes são os mais contados para compor a chapa liderada pelo ex-prefeito Sérgio Oliveira. “SERÁ LIDERADA”.

A BOMBA

Como é sabido de muita gente, o ex-prefeito está em “pré-campanha”, alimentando o seu grupo particular. Quem conhece a história de Sérgio sabe que ele não da um passo sem calcular o lucro que terá logo a frente ou o prejuízo que isso possa lhe causar.

De acordo com uma fonte, o ex-prefeito estaria nessa “tal pré-campanha” apenas preparando o terreno para uma outra pessoa, como nas vezes em que o mesmo se lançou como pré-candidato a deputado estadual, se intitulando de “Serginho de Glória”. E o que ele fez?

“Desistiu por um projeto maior”









Essa mesma fonte revelou que o ex-prefeito estaria preparando o terreno para dois nomes que seriam lançados de última hora, não porque o mesmo não possa disputar a eleição, mas pela posição de conforto que ele (Sérgio Oliveira) vem ocupando ao longo dos anos.

Os nomes revelados são: Janea da Natville e sua irmã a ex-prefeita Luana, além de Cida que corre por fora, esse último sem tanta força para disputa como cabeça de chapa, ao menos nesse momento.

As informações, parecem ser loucas, mas como na política o jogo pelo poder vale mais blefar que jogar com clareza, vale mais a estratégia.

PLANO B DE CHICO

O plano B do atual prefeito, pode ser considerado também o plano A. O Secretário de Obras, Ancledson Alves é hoje o homem de confiança do petista.

O que chama a atenção é que o secretário vem trabalhando em silencio e não fala nada a respeito de eleições. Não se assuste se caso haja algum fundo de verdade na informação de que Sérgio não dispute a eleição, o nome preferido do prefeito Chico para encabeçar a linha de frente de seu grupo é o de Ancledson.

GRUPO DENTRO DO GRUPO

Ninguém fala nada, mas existe um grupo dentro do grupo.

De um lado está o grupão; são aqueles que fazem parte da salada de frutas, estão juntos e misturados.

Do outro; um grupo formado por apaixonados e simpatizantes ao PT e a Chico.

E por fim; um outro grupo que tem como líder e mentor, Sérgio Oliveira.

Verdade ou não, enquanto as candidaturas não forem registradas de forma oficial, o jogo pelo poder continuará e enquanto a cartada final não vem, o BLEFE será a maior arma usada.

Maycon Fernandes/Jornalista