Rede SoudeSergipe completa 18 anos, se reinventando para continuar sendo destaque no sertão e estado de Sergipe

O dia 01 de junho tem um significado importante para o Jornalismo e Comunicação em Nossa Senhora da Glória. Em uma época em que as pessoas ainda não tinham o hábito de acessar a internet para ler as notícias locais (nem internet banda larga tinha, surgiu o Portal Sou de Glória. A novidade caiu no gosto dos leitores, pois nascia o primeiro meio de comunicação da região do sertão e não demorou para que ele se tornasse um dos mais acessados meios de comunicação.

O Portal Sou de Sergipe é o embrião da Rede de Comunicação Sou de Sergipe, surgiu em 2004 com o nome Portal Sou de Glória. Ao longo dos anos, passou por mudanças, no propósito de aumentar abrangência, se aproximar com os leitores, parceiros e se manter atualizado.

Com as inúmeras ferramentas que a internet oferece, a notícia passou a chegar mais rápido ao leitor.

E assim, o Portal Sou de Sergipe conquistou a confiança dos leitores e se tornou o portal de notícias mais acessado da região. São mais de 30 mil acessos únicos diários em média, alcançando picos de até 60 mil acessos únicos por dia.

“Temos um compromisso com a ética e a verdade, razão pela qual conquistamos o respeito dos nossos leitores. Temos certeza que, nesses 18 anos, ajudamos a reescrever parte da história de Nossa Senhora da Glória”, avalia o diretor, jornalista e idealizador, Gladson Cardoso

Hoje com o avanço da tecnologia, contamos com uma rede de comunicação que é composta por mais sites que atingem o estado e o Brasil (Jornal de Sergipe e TribunaBrazil).

Nesses 18 anos, iniciamos talvez o primeiro programa transmitido ao vivo com entrevistas que sacudiram o estado (expressão Livre).

As inovações não pararam e hoje contamos com um Podcast que já está dando o que falar e outros vários canais com milhares de acesso todos os dias.

Nossa eterna gratidão ao nosso Deus e também a todos os colaboradores que já passaram por aqui e saibam que somos felizes em também fazer parte de suas histórias.

Seguiremos firmes sempre pautando verdades diárias com um bom conteúdo e uma dose de boa informação.

Ao completar 18 anos, a direção da Rede de Comunicação SoudeSergipe, reforça o compromisso de levar informação com seriedade e imparcialidade aos seus leitores e agradece a confiança da população.