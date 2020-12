Retrospectiva 2020 – Relembre os fatos que marcaram fevereiro

A infecção provocada pelo novo coronavírus passou a receber o nome oficial de covid-19 em fevereiro de 2020. O nome é um acrônimo do termo “doença por corona vírus” em inglês – coronavirus disease 2019.

O contínuo aumento de casos fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevar para “muito alto” o risco em nível global de disseminação do vírus.

Um grupo de pesquisadores brasileiros fez o primeiro sequenciamento genético do coronavírus na América Latina. O trabalho foi desenvolvido pelo Instituto Adolfo Lutz, em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e com a Universidade de Oxford, da Inglaterra.

Em fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de um brasileiro infectado pelo novo coronavírus. Tratava-se de um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que esteve na região da Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 do mesmo mês.

Após confirmar o primeiro caso no país, o Ministério da Saúde anunciou que iria antecipar a vacinação contra a gripe em 2020. Prevista para abril, a imunização teve início no dia 23 de março.

O novo coronavírus alterou comércio o exterior diante da expectativa de aumento de casos no país, principalmente pelos contatos entre empresários nacionais e estrangeiros, em especial da China e de países europeus.

Repatriação de brasileiros na China

Em fevereiro, o Itamaraty e o Ministério da Defesa anunciaram que trariam de volta ao país todos os brasileiros que se encontravam na região de origem da epidemia e que manifestassem desejo de retornar.

Financiamento imobiliário com juros fixos

A Caixa Econômica Federal anunciou em fevereiro o lançamento de uma nova linha de crédito habitacional com taxa fixa. As contratações passaram a ser feitas com juros de 8% a 9,75% ao ano, dependendo do tempo de financiamento e do relacionamento do cliente com o banco.

Carnaval

Unidos do Viradouro foi a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Esta foi a segunda vitória da escola, que também levou o título 1997. Em segundo lugar ficou a Acadêmicos do Grande Rio.

A escola de samba Águia de Ouro foi a campeã do grupo especial do carnaval de São Paulo de 2020. Este foi o primeiro título da agremiação, que foi a quinta a entrar no sambódromo. A Mancha Verde ficou em segundo lugar.

Novo site da Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lançou em fevereiro o novo site da Agência Brasil, mais moderno e interativo. O lançamento também celebrou os 30 anos do veículo, considerado uma das mais importantes e respeitadas fontes de informação do país.

Orgânicos

Oito cooperativas de pequenos agricultores e duas empresas brasileiras participaram em fevereiro da maior feira de produtos orgânicos do planeta – a Biofach 2020, que aconteceu em Nuremberg, na Alemanha. A expectativa é que o evento abrisse portas para produtos com valor agregado.

Novo salário mínimo

O novo valor do salário mínimo começou a vigorar a partir de fevereiro de 2020. A previsão é que o reajuste de R$ 1.039 para R$ 1.045 teria um impacto de R$ 2,13 bilhões para o governo ao longo do ano.

Crise de segurança no CE

O número de assassinatos aumentou no Ceará depois que parte dos policiais militares do estado ocupou quartéis e esvaziou pneus de viaturas em protesto contra a proposta de reajuste salarial apresentada à categoria.

​Obituário

Morreu, em São Paulo, o cineasta José Mojica Marins, mais conhecido pelo principal personagem criado por ele, o Zé do Caixão. Ele tinha 83 anos, e estava internado em um hospital na capital paulista, onde se tratava de uma broncopneumonia.