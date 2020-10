Seguro de vida: tire suas dúvidas sobre o assunto

Muitas empresas oferecem benefícios flexíveis além dos clássicos plano de saúde, vale alimentação ou vale refeição e muitas pessoas nem sabe exatamente do que eles se tratam, como é o caso do seguro de vida.

Mais do que isso, muitos pensam em fazer uma contratação desse tipo, mas se pegam em diversas dúvidas sobre suas necessidades e sobre como de fato ele funciona.

Você sabe o que realmente é um seguro de vida? Para a melhor contratação, é indispensável conhecer sobre ele. Reunimos algumas dicas e dúvidas comuns para você ficar por dentro desse assunto, confira!

O que é um seguro de vida?

O seguro de vida é um serviço contratado em seguradoras que tem o objetivo de garantir a estabilidade financeira de uma pessoa e de seus dependentes em momentos inesperados.

Muitas são as coberturas possíveis e é preciso escolher o que de fato atenda a sua demanda e quais serão os seus beneficiários dentro de seu plano.

Um alto número de pessoas acredita que o seguro de vida serve para a morte do segurado. Essa é uma das grandes garantias, mas ele não é apenas sobre isso.

Muitas são as possibilidades das apólices e elas podem assegurar proteção para invalidez parcial ou total em decorrência de acidente, doenças graves, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, diárias hospitalares, entre outros.

Vale lembrar que o seguro não tem as mesmas condições que um plano de saúde. Nesse, há cobertura de consultas, exames e internações e um seguro de vida pode incluir também transporte do paciente, cuidados especiais, remédios diários, entre outros.

Ao contratar um serviço de acordo com suas necessidades, a seguradora fica responsável por pagar a indenização previamente estabelecida caso algum dos sinistros contratados em apólice aconteça.

Em caso de morte do titular a indenização é paga aos beneficiários que foram escolhidos no momento da contratação. Não havendo essa denominação, os dependentes legais recebem o valor.

Para ter direito a proteção é possível pagar mensalmente ou apenas uma vez, no ato da contratação e durante o prazo de vigência do seguro essa relação permanece ativa.

Como fazer um seguro de vida?

Para contratar um seguro de vida é preciso buscar por empresas especialistas que ofereçam esse tipo de serviço e entender suas opções e coberturas. É crucial avaliar as coberturas disponíveis para entender o que de fato faz sentido para você e sua família.

É essencial avaliar fatores como carência da apólice, cobertura do seguro, valor do capital seguro, valor do resgate e itens importantes acerca de diferentes tipos de doenças.

Mais do que isso, é fundamental que, antes de fechar qualquer contrato, o futuro segurado tenha muita atenção à sua apólice. Esse documento formaliza o contrato e reúne todas as informações do que o seguro cobre ou seus riscos excluídos, ou seja, o que não é coberto.

Essa apólice é o que define todos os aspectos contratados e que especifica como o resgate da indenização pode acontecer, portanto, ele é o documento mais importante para esse serviço e deve ser bem avaliado.

Quais é o papel da seguradora e segurado?

A apólice é a formalização do risco e da contratação de prestação de serviços entre seguradora e segurado. A empresa contratada utiliza os valores recebidos em forma de prêmio como reserva e é isso que permite que ela cumpra as obrigações firmadas com seus clientes.

O valor do prêmio do seguro é calculado de acordo com os riscos contratados, ou seja, quanto maior o risco e cobertura, mais caro será o seguro.

As seguradoras são reguladas e fiscalizadas pelo Sistema Nacional de Seguros Privados, que é composto pelos Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Instituto de Resseguros do Brasil (IRB Brasil RE).

Por que contratar um seguro de vida?

Não sabemos quando imprevistos podem acontecer e, estar preparado para eles é um passo importante no planejamento individual ou familiar. A contratação desse tipo de serviço visa a proteção das finanças em momentos delicados e dos quais os indivíduos não se preparam para tal.

Os seguros e valores de resgate são ajustados periodicamente de acordo com inflação, mas vale lembrar que esse tipo de serviço não é obter ganho financeiro e dinheiro de volta com rendimentos, mas sim oferecer segurança e tranquilidade para aqueles que contratam.

Você tem seguro de vida ou já pensou em fazer um? Aproveite que agora você sabe mais sobre o tema e reflita como esse planejamento pode se encaixar em sua vida!