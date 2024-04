O primeiro trimestre de 2024 encerrou com o menor número de vítimas de homicídio doloso em uma série histórica que teve início no mesmo período de 2003 – quando foram registrados 150 homicídios apenas de janeiro a março. O dado é da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP. Conforme o levantamento da CEACrim, o período entre janeiro a março de 2024 registrou 89 homicídios dolosos no estado. A queda na incidência desse crime é de 40,7% em comparativo entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2003. O resultado é fruto do trabalho integrado entre as polícias Civil, Militar e Científica de Sergipe.

Ainda de acordo com o levantamento da CEACrim, apenas no comparativo entre o primeiro trimestre de 2024 e os três primeiros meses de 2023, a queda na quantidade de homicídios dolosos foi de 32,1%. Conforme os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal, de janeiro a março de 2023 aconteceram 131 homicídios – contra os 89 dos três primeiros meses deste ano.

Para o secretário da segurança pública, João Eloy de Meneses, os números demonstram o compromisso em salvar vidas, assim como também indicam a efetividade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos servidores das polícias Civil, Militar e Científica. “Todos os dias os nossos servidores, policiais e peritos, estão nas ruas atuando no combate à criminalidade, e o resultado é cada vez mais vidas sendo preservadas”, enfatizou.

Segundo o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, a queda no número de homicídios em Sergipe está diretamente ligada ao trabalho integrado entre as forças de segurança pública. “O trabalho voltado ao combate efetivo à criminalidade é um investimento do Governo do Estado. É o trabalho integrado entre as polícias que traz uma segurança efetiva com paz e tranquilidade para Sergipe”, ressaltou.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, a integração das forças de segurança fortaleceu a queda dos homicídios em Sergipe. “A integração entre as polícias é fundamental, além dos investimentos que têm sido feitos pelo Governo do Estado e SSP em convocação e capacitação de servidores, o que possibilita as investigações e as ações e operações nas ruas”, salientou.

Capital

Apenas no recorte da capital, a queda de homicídios dolosos entre o primeiro trimestre de 2023 e o mesmo período de 2024 foi de 34,9%, também de acordo com o levantamento feito pela CEACrim. Enquanto que nos três primeiros meses de 2023 ocorreram 43 homicídios na capital, no mesmo período deste ano aconteceram 28.

Também de acordo com a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP, Aracaju teve o menor número de vítimas da série histórica que teve início a partir de 2003. O período do primeiro trimestre de 2024 está empatado com o de 2008, em termos de quantidade de homicídios registrados na capital sergipana.

Região Metropolitana

Conforme o levantamento da CEACrim, os homicídios dolosos registrados em Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros totalizaram 16 casos no primeiro trimestre de 2024. No mesmo período do ano passado, foram 28 homicídios dolosos na região. Os dados também indicam uma retração de 42,9% na incidência de homicídios dolosos entre o primeiro trimestre de 2023 e 2024.

Interior

Também de acordo com os dados da CEACrim, no interior do estado houve uma queda de 25% na quantidade de homicídios dolosos em comparativo entre o primeiro trimestre de 2023 e o de 2024. De janeiro a março do ano passado foram contabilizados 60 homicídios dolosos, ao passo que no mesmo período deste ano foram 45.