Sergipe registrou 127 novos casos de Covid e nenhum óbito

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 17, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 127 casos e nenhum óbito registrado hoje. Em Sergipe, 86.273 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.263 morreram. Mais quatro óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 78.604 pacientes foram curados. Uma morte, inicialmente atribuída a Nossa Senhora do Socorro, teve endereço alterado para o município de Pedro Alexandre (BA).

Todas as vítimas são do sexo masculino: de 90 anos, com hipertensão e de 66 anos, com hipertensão, diabetes e neoplasia, ambos moradores de Aracaju; de 68 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão e diabetes; e de 75 anos, residente de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades.