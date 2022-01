Sergipe registrou 1601 novos casos de Covid e 04 óbitos durante o fim de semana

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que neste domingo (23), foram registrados 699 casos novos de Covid-19 e dois óbitos. No total, 283.671 pessoas testaram positivo para a doença e 6.074 morreram.

Os óbitos confirmados foram: uma mulher, 71 anos, de Simão Dias, com diabetes, ex tabagista, hipertensão e obesidade; um homem, 71 anos, de Tomar do Geru, com diabetes e hipertensão.