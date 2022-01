PM cumpre mandado de prisão e apreende várias armas de fogo em Carira

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) apreenderam, nesse sábado (22), várias armas de fogo em uma residência no Centro de Carira, localizada no Agreste de Sergipe. As equipes cumpriam mandados de prisão expedidos pela Justiça da Bahia e foram recebidas a tiros.

Logo no início da manhã, as equipes do Ciopac empreenderam diligências para dar cumprimento a vários mandados de prisão expedidos pela Justiça da Bahia, contra um foragido que estava em uma casa, no Centro de Carira/SE.

Ao chegar no local indicado, os policiais se identificaram no portão de entrada e não foram atendidos. Em ato contínuo, eles entraram no imóvel. O suspeito, ao visualizar as equipes, efetuou disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Diante da injusta agressão, houve o revide e ele foi atingido, sendo encaminhado rapidamente para o hospital do município, mas não resistiu.

No imóvel, os policiais apreenderam um revólver Rossi calibre 38, nove munições intactas e duas deflagradas, uma balaclava de cor preta, dois coldres de revólveres e mais três armas de fogo encontradas embaixo da cama do suspeito.

Ainda de acordo com as informações, o homem era suspeito de envolvimento em vários homicídios, latrocínios e roubos no Estado da Bahia.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia de Carira/SE, para adoção de procedimentos cabíveis

Fonte: Ascom PM/SE