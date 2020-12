Sergipe registrou 655 novos casos e nenhum novo óbito.

As sete mortes foram: mulher, 74 anos, de Aracaju, com cardiopatia e hipertensão; mulher, 48 anos, de Aracaju, com nefropatia e hepatopatia; homem, 90 anos, da Barra dos Coqueiros, com sequelas de acidente vascular encefálico, diabetes e doença cardiovascular crônica; mulher, 84 anos, de Itabaiana, sem comorbidades; mulher, 96 anos, de Itaporanga, com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão; mulher, 75 anos, de Lagarto, com hipertensão; e homem, 60 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes e doença renal crônica.