Sergipe vai realizar ação preventiva em cânions do Xingó após tragédia em Capitólio

Diante da tragédia na cidade mineira de Capitólio, neste fim de semana, Sergipe realizará ações de prevenção nos cânions do Xingó , no município de Canindé do São Francisco, no Alto Sertão do estado. De acordo com o ministro do Turismo, Sales Neto, mesmo as condições físicas das estruturas diferem das presentes na região mineira.

“Não temos correntes de água descendo pelos cânions e temos uma quantidade de chuva muito menor. Isso diminui a saturação das rochas. Mas isso não significa que não tenhamos que fazer ações preventivas. O governador Belivaldo (PSD) determinou que reuníssemos os órgãos de segurança, de controle, de geologia…E ontem já fiz o contato com o secretário de Turismo de Alagoas, Márcio Beltrão, que concorda também que nossa situação é diferente da de lá, mas que é necessário um trabalho preventivo”, disse o secretário em entrevista à rádio Fan Fm, nesta segunda-feira (10).

Sales afirmou que uma reunião com os integrantes da Defesa Civil do estado, do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, do Crea, a Chesf, ICMbio, Ministério do Turismo, a Codevasf e do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), além de outros.

O secretário ressaltou que não há risco eminente nem denúncias que levem a interditar os passeios da região. “Nós precisamos, a partir dessa reunião, trazer mais tranquilidade para quem frenquenta a região”, finalizou.

O caso

Um deslizamento de um bloco de pedra gigante de um dos cânions de Capitólio, em Minas Gerais, atingiu, ao menos, três lanchas que estavam no Lago de Furnas, neste sábado (8). O Corpo de Bombeiros confirmou 10 mortes e pelo menos 30 feridos.

Ajunews