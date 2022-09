SES registra novo caso da varíola dos macacos

Nesta sexta-feira (30), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou mais um caso da Monkeypox, a varíola dos macacos. Desta vez, a paciente é uma mulher de 20 anos, que mora em Aracaju.

De acordo com a SES, ela teve sintomas como cefaléia, erupção cutânea e febre. A paciente não apresenta agravamento da doença, mas segue monitorada pela Saúde da capital.

Agora, com a nova confirmação, sobe para 14 o número de casos da doença em Sergipe. Ainda, há 23 amostras que estão em análise por suspeita da varíola.

Sintomas

Os sintomas são febre, dor de cabeça, aumento de linfonodos, além das lesões de pele. A erupção passa por diferentes estágios e pode se parecer com varicela (catapora) ou sífilis.

“A Secretaria reforça que com o cenário epidemiológico de transmissão comunitária da Monkeypox, as pessoas devem ficar atentas caso ocorra o aparecimento de lesões. É preciso procurar um serviço de saúde, manter o isolamento e seguir as orientações médicas para evitar a propagação do vírus”, disse a SES.

