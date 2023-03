UMA NOITE PARA SER LEMBRADA: Sergipe sente na pele o que times do interior sentem todos os anos

Nada justifica a violência registrada no final da partida entre Sergipe e Botafogo, mas o que o time sergipano sentiu na pele ontem, os times considerados pequenos sentem todos os anos quando jogam contra as equipes da capital no campeonato estadual.

Dominando o jogo desde os primeiros minutos o time da Capital Sergipana surpreendeu a quarta força do Rio de Janeiro, fez um gol logo no primeiro tempo e teve as melhores chances na partida, inclusive de matar o jogo.

Veio o segundo tempo e com ele o famigerado acréscimo de 8 minutos, estranhamente a Copa do Brasil repetiu o que ocorria na Copa do Mundo, mas aqui para nós: “Não dá para comparar as copas”.

O gol de empate do Botafogo e a reação do presidente do Sergipe

Braulio da Silva Machado parecia estar gostando do jogo e não se contentou com apenas oito minutos, mas parou o jogo assim que o Botafogo empatou. Com um escanteio marcado de forma errada, digo assim de passagem.

Ao final da partida o presidente do Sergipe, Ernan Sena, agrediu o árbitro Braulio, parecia desnorteado, afinal depois de um assalto quem não ficaria?

“CBF, você é uma vergonha. O que ele fez aqui hoje foi uma safadeza” – afirmou o goleiro do Sergipe.

Erros acontecem. Sim ERROS!

Mas o que o Sergipe sentiu na pele na noite da última quinta-feira pela Copa do Brasil, os times considerados pequenos do estado sentem todos os anos com a péssima qualidade da arbitragem Sergipana.

Só quem jogou na Arena Batistão contra Sergipe e Confiança sabe o quão é ruim atuar contra essas equipes, afinal os times do interior não enfrentar apenas os 11 jogadores, mas um 12° que segura o apito.

A lembrança do árbitro que foi afastado por curtir a página do Confiança

Quem não se lembra do árbitro que foi afastado por curtir a página do Confiança? Esse arbitro ficou impedido de apitar as partidas de seu time do coração?

Muito pelo contrário sempre que se tem oportunidade lá está ele, no meio do campo apitando e favorecendo seu time do coração.

Fiquei extremamente revoltado com o que aconteceu ontem na Arena Batistão, mesmo não torcendo pelo Sergipe, mas ali estava o nome do meu estado e jamais ficaria feliz com tamanha crueldade.

QUE ESSE EPISÓDIO NÃO SEJA ESQUECIDO, PRINCIPALMENTE POR AQUELES QUE FAZEM O FUTEBOL SERGIPANO, ONTEM FORAM VOCÊS QUE SENTIRAM NA PELE, MAS HÁ ANOS AS EQUIPES DO INTERIOR PASSAM POR COISAS PIORES EM VOCÊS FECHAM OS OLHOS.

Por Maycon Fernandes/Jornalista