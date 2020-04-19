09 Corpos deram entrada no IML nas últimas 24h, 04 por assassinato

GLEIDISON NASCIMENTO LIMA, 30 ANOS, MORTE VIOLENTA POR ARMA BRANCA – JAPARATUBA
EVILAZIO ANCHIETA DE SANTANA,47 ANOS, AFOGAMENTO – POÇO VERDE
FÁBIO CRUZ DE LIMA,33 ANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO – AREIA BRANCA
LUCIANO BARRETO DIAS ,32 ANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO – AREIA BRANCA
GENISSON BISPO DOS SANTOS, 30 ANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO – AREIA BRANCA
EVERTON FERREIRA NUNES JUNIOR, 22 ANOS, MORTE A ESCLARECER – PROPRIÁ
PETRUCIO DE AQUINO, 42 ANOS, MORTE VIOLENTA POR ARMA DE FOGO- CARMÓPOLIS
JOSE EDERALDO SANTOS,57 ANOS, MORTE POR AÇÃO CONTUDENTE – BREJO GRANDE
ALESSANDRO SANTOS SOUZA, 24 ANOS, MORTE VIOLENTA POR ARMA DE FOGO- ARACAJU