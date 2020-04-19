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09 Corpos deram entrada no IML nas últimas 24h, 04 por assassinato

By Maycon Fernandes
Momento em que o IML faz a remoção do corpo em Lagarto (Foto: Grupo WhatsApp Notícias Alerta).

GLEIDISON NASCIMENTO LIMA, 30 ANOS, MORTE VIOLENTA POR ARMA BRANCA – JAPARATUBA

EVILAZIO ANCHIETA DE SANTANA,47 ANOS, AFOGAMENTO – POÇO VERDE

FÁBIO CRUZ DE LIMA,33 ANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO – AREIA BRANCA

LUCIANO BARRETO DIAS ,32 ANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO – AREIA BRANCA

GENISSON BISPO DOS SANTOS, 30 ANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO – AREIA BRANCA

EVERTON FERREIRA NUNES JUNIOR, 22 ANOS, MORTE A ESCLARECER – PROPRIÁ

PETRUCIO DE AQUINO, 42 ANOS, MORTE VIOLENTA POR ARMA DE FOGO- CARMÓPOLIS

JOSE EDERALDO SANTOS,57 ANOS, MORTE POR AÇÃO CONTUDENTE – BREJO GRANDE

ALESSANDRO SANTOS SOUZA, 24 ANOS, MORTE VIOLENTA POR ARMA DE FOGO- ARACAJU

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Maycon Fernandes 3471 posts 0 comments

Músico, Jornalista DRT 0002304/SE, apresentador do Programa Na Mira da Verdade e Sexta Nerd.

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