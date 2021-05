1.004 casos, cinco óbitos ontem e 23 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas

As 28 mortes foram: um homem, 82 anos, da Barra dos Coqueiros, com Alzheimer e cardiopatia; um homem, 43 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 96 anos, de Aracaju, com cardiopatia e diabetes; um homem, 64 anos, de São Cristóvão, com elitismo; um homem, 71 anos, de Aracaju, com cardiopatia, hipertensão e diabetes; um homem, 53 anos, de Aracaju, com hipertensão, acidente vascular encefálico; uma mulher, 67 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 49 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; uma mulher,79 anos, de Boquim, sem comorbidade; um homem, 56 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 58 anos, de São Cristóvão, com neoplasia; um homem, 78 anos, de Laranjeiras, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 83 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 64 anos, de Salgado, com hipertensão; um homem, 76 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, diabetes e obesidade; uma mulher, 60 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 16 anos, de Salgado, com doença neurológica crônica; um homem, 67 anos, de Capela, com hipertensão cardiopatia e ex tabagista; um homem, 40 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 38 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; um homem, 48 anos, de Itabaiana, com obesidade; uma mulher, 51 anos, da Barra dos Coqueiros, sem comorbidade; um homem, 53 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 52 anos, de Carira, com obesidade; um homem, 61 anos, de Aquidabã, com hipertensão, diabetes e doença arterial obstrutiva periférica; um homem, 80 anos, de Aracaju, com doença pulmonar obstrutiva periférica e ex tabagista; um homem, 37 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 94 anos, de Aracaju, com Parkinson.