Ação da Polícia Militar de Sergipe, desencadeada na tarde desta terça-feira (7), resultou na apreensão de arsenal, no Bairro 18 Forte. Participaram da operação equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha, do Comando do Policiamento Militar da Capital e do Comando do Policiamento Militar Especializado.

Os armamentos foram encontrados por volta das 13h30, em uma residência usada como depósito de um criminoso que se encontra em cumprimento de pena em um presídio sergipano. No momento da chegada das equipes da PM, foram encontradas na casa, um senhor e uma idosa.

De acordo com o Comandante-Geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, o arsenal foi apreendido graças ao trabalho de inteligência da Corporação. Todo esse material apreendido foi um resultado do trabalho de inteligência realizado pelos setores específicos da Polícia Militar. Nossas equipes já estavam acompanhando as movimentações dos criminosos, e hoje, antecipando a prática de crimes, provavelmente roubos a instituições financeiras, nós desencadeamos essa operação e conseguimos efetuar a apreensão de todo esse material.

Ainda segundo o coronel Ribeiro, foram encontradas em um cômodo da residência, armas longas, de grosso calibre, incluindo uma carabina 9mm, uma espingarda calibre 12, de repetição, outra espingarda calibre 28, milhares de munições de diversos calibres, placas de proteção balística, dezenas de carregadores de fuzis, equipamentos que torna uma pistola em arma longa. Além disso, foram encontradas roupas camufladas, balaclavas, rádios comunicadores e diversos acessórios que costumam ser utilizados em crimes de grande potencial ofensivo.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Cope, onde está sendo efetuada a quantificação exata do arsenal.