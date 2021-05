1.866 casos, cinco óbitos nesta quinta e 19 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas

As 24 mortes foram: um homem, 51 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 64 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 34 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; um homem, 70 anos, de Aracaju, com cardiopatia, hipertensão; um homem, 79 anos, de Aracaju, com cardiopatia; um homem, 74 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 70 anos, de Indiaroba, hipertensão e neoplasia; um homem, 48 anos, de Pedrinhas, sem comorbidade; um homem, 34 anos, de Tobias Barreto, com cardiopatia; um homem, 56 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 74 anos, de Nossa Senhora Aparecida, com doença renal crônica; uma mulher, 60 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com obesidade; um homem, 73 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 54 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 55 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão, cardiopatia, portador do vírus HIV; um homem, 72 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 85 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; um homem, 43 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 33 anos, de Tomar do Geru, sem comorbidade; um homem, 70 anos, de Divina Pastora, com diabetes; um homem, 54 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 41 anos, de São Cristóvão, com obesidade; um homem, 41 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade.