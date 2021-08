Fato Relevante: Projeções para 2021 – Revisão

São Paulo, SP 2/8/2021 –

O Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco” ou “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou suas projeções revisadas para o ano de 2021.

O Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou suas projeções revisadas para o ano de 2021, conforme disposto no item 11 (“Projeções”) do Formulário de Referência.

Importante mencionar que, atualmente, a Companhia considera na gestão de seus negócios um custo de capital em torno de 13,0% a.a.

As informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao futuro do Itaú Unibanco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, nossos resultados e desempenho efetivos podem diferir daqueles previstos nessas informações prospectivas.

