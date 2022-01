3 a 1: Mais uma derrota, time apático e torcida revoltada

“Time sem sangue nos olhos”

Foi assim que a torcida do Atlético Gloriense viu no jogo do último domingo, 30, no Estádio de Futebol Editon Oliveira da Silva, na derrota por 3 a 1, para a organizadíssima equipe do Falcon.

Quem viu a partida de ontem, pode até achar que esse time não treina, mas infelizmente é o contrário. O time treina, mas não consegue jogar.

Ontem a equipe mais uma vez abusou da ligação direta no primeiro tempo e construiu apenas uma jogada no primeiro tempo. Destaque para as atuações apáticas de Mateus, Muribeca, Ramalho e Daniel, esse último precisa demais treinar finalização.

O Falcon mostrou desde o inicio da partida que estava disposto a levar os três pontos para casa e aos 31 minutos da primeira etapa, Leo Rocha acabou marcando após falha bizarra do sistema de defesa da equipe gloriense.

Ainda no primeiro tempo, o técnico Carlos Alberto Dias, foi obrigado a queimar uma substituição, quando o lateral direito Tássio, acabou se contundindo e dando a vaga para Rodrigo, que não entrou bem e acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo.

Já na segunda etapa nos primeiros dez minutos, o Atlético parecia outra equipe: Marcando sob pressão, tentando jogadas e acuando o adversário, até que aos 17 minutos, Cristian Xerém sofreu falta dentro da área e acabou sofrendo pênalti.

O atacante Fábio Junior bateu no canto direito do goleiro, que acabou acertando o canto, mas no rebote Fábio Junior completou para o gol.

Depois do gol e com um jogador a mais, a equipe do Gloriense parecia que tinha ficado com quatro a menos, abrindo espaços e errado muitos passes.

Aos 35 minutos em mais uma falha coletiva, Leo Rocha marcou o seu segundo gol. Dai para frente foi um show de horrores.

Natan aos 39 minutos fechou a conta e passou a régua para a equipe do Falcon.

Com o resultado, o Atlético Gloriense, caiu para a penúltima posição do Grupo A. O Touro do Sertão volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Confiança, às 16h, na Arena Batistão.

Será que não é hora de contratar mais duas peças, que cheguem para ser titulares?

Fábio Júnior e Xerém (Esse último não havia estreado por estar contundido) não podem ser reservas nesse time.

Porque esse time não consegue jogar?

Muita gente pede a queda do treinador. Mas trocar treinador e manter esse mesmo time não vai resolver muita coisa.

A verdade é que uma das coisas que precisam ser mudadas é o ESPIRITO DA EQUIPE. Não pode entrar em campo como um derrotado.

Maycon Fernandes/Jornalista