Na manhã dessa quarta-feira (31), alunos e professores do Centro de Excelência Governador Lourival Batista, localizado no município de Porto da Folha, estiveram na sede do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM).

A visita da comunidade estudantil teve o objetivo de conhecer os principais aspectos do sistema de segurança pública, principalmente o que se refere à Polícia Militar.

De acordo com a professora Paula, “a experiência foi bastante valiosa para a formação dos alunos, que passam a conhecer melhor as partes que formam o sistema de justiça e garantem a segurança da sociedade”.

Os jovens foram recepcionados pelo comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão. Durante a apresentação das instalações da unidade, o oficial aproveitou para fazer uma breve explanação sobre a carreira e a missão do policial militar no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública