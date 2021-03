6 combinações de comida para bebê (estágio 2)

No início desta semana, compartilhei uma receita de comida de cenoura para bebês , que é um ótimo primeiro alimento para bebês. Hoje estou compartilhando 6 combinações de comida de bebê que funcionam para bebês um pouco mais velhos, entre 6 e 8 meses. Os combos que estou compartilhando são principalmente frutas e vegetais, mas há um combo com quinua e linhaça também. Todos esses combos foram testados e aprovados por Olivia. Ela engoliu cada um deles!

As receitas que estou compartilhando aqui são apenas para lhe dar algumas ideias de como fazer diferentes combinações de comida para bebê, mas existem tantas outras combinações que você pode fazer – as opções são infinitas e é divertido ser criativo!

Na semana passada fiz uma nova combinação inspirada em bolo de cenoura com cenoura no vapor, abacaxi, gengibre, noz-moscada e canela. Também tenho feito farinha de aveia de banana com manteiga de amendoim Olivia (com aveia rápida) e pudim de chia feito com leite materno. Ela adora os dois!

Não apresentei a carne a Olivia, mas demos ovos a ela e espero que ela experimente carne em breve. Provavelmente começarei com salmão, pois ele contém muitos nutrientes. Dedos cruzados ela gosta!

Como fazer um purê de frutas ou vegetais

Tudo bem, então vamos cobrir o básico primeiro … como fazer um purê básico de comida para bebê com frutas ou vegetais. Na verdade, é muito fácil. Dito isso, se você for novato em fazer purês de comida para bebês, pode ser útil revisar minha receita de purê de cenoura caseiro . Este é o processo básico:

Prep: lave as frutas / vegetais com água. Descasque e corte em pedaços menores. Algumas frutas e vegetais não precisam ser descascados porque, depois de cozidos, a casca sai imediatamente.

lave as frutas / vegetais com água. Descasque e corte em pedaços menores. Algumas frutas e vegetais não precisam ser descascados porque, depois de cozidos, a casca sai imediatamente. Cozinhar: cozinhe as frutas / vegetais cozendo no vapor, fervendo ou assando. Você saberá que está pronto quando os vegetais estiverem macios e macios. Gosto de usar um garfo para testar isso. Se for realmente fácil, sei que está pronto. Deixe esfriar e descasque (se você esperou para descascar).

cozinhe as frutas / vegetais cozendo no vapor, fervendo ou assando. Você saberá que está pronto quando os vegetais estiverem macios e macios. Gosto de usar um garfo para testar isso. Se for realmente fácil, sei que está pronto. Deixe esfriar e descasque (se você esperou para descascar). Misture: coloque frutas / vegetais cozidos em um liquidificador ou processador de alimentos e bata até ficar homogêneo (ou a consistência desejada), adicionando líquido (água, leite materno ou fórmula) conforme necessário.

Você precisa cozinhar frutas e vegetais para o bebê?

Recomenda-se que a maioria das frutas e vegetais sejam cozidos no vapor (ou cozidos) antes de servir até que o bebê atinja cerca de 8 meses de idade. Alguns alimentos requerem cozimento (como maçãs e batata-doce), apenas para que sejam macios o suficiente para purê. Para alimentos mais macios (como um pêssego maduro ou mirtilos), cozinhar a vapor / cozinhar é opcional, mas útil para bebês de 6 a 8 meses de idade porque cozinhar torna a comida mais fácil de digerir e o bebê será capaz de absorver mais nutrientes da comida. Como você verá em minhas receitas abaixo, gosto de usar uma cesta de vapor para cozinhar a maior parte das minhas frutas e vegetais antes de fazer purê.

Bananas e Abacate

Banana e abacate são a exceção e são ótimas opções porque você pode facilmente amassar, diluir com líquido (se necessário) e servir.

Como fazer combinações de comida para bebês

Para todas essas receitas de combinação, cozinhei cada fruta / vegetal separadamente e, em seguida, fiz os combos usando as medidas que compartilho nas receitas. Fiz assim porque estava agrupando todos esses combos de uma vez e só consigo colocar alguns em uma panela, mas também porque o tempo de vapor varia para a maioria das frutas e vegetais (veja abaixo). Claro, você encontrará algumas receitas (em outros sites) que envolvem cozinhar os itens que são combinados, mas achei mais fácil apenas cozinhar todos os meus ingredientes separadamente, medir e depois misturá-los. Faça o que achar mais fácil para você!

Como misturar comida de bebê

Depois que suas frutas / vegetais estiverem cozidos, é hora de misturar. Para isso você pode usar um liquidificador, processador de alimentos ou até mesmo um liquidificador de imersão . Tenho usado o meu Vitamix e AMO-o para fazer comida para bebé porque é muito poderoso e torna as misturas tão suaves e cremosas. Alguns alimentos não precisam ser misturados para bebês que estão bem com uma textura mais robusta. Você pode simplesmente amassá-los bem com um garfo.

Descascando as frutas e vegetais

Eu recomendo fortemente descascar frutas e vegetais porque descascar resulta em purês mais macios e torna a comida mais fácil para o bebê digerir. Alguns alimentos, como a cenoura, devem ser descascados antes de cozinhar, mas outros alimentos como batata-doce, maçã, pêssego e pêra tendem a ter a pele que descasca logo após a cozimento no vapor. Em última análise, você decide se deseja descascar as frutas / vegetais antes ou depois de cozinhá-las no vapor. Teste-o das duas maneiras e decida qual opção é mais fácil para você. Eu sou a casca da equipe depois de cozinhar!

Lista de compras para fazer todos os 6 combos

1 abacate

1 cacho de couve

1 batata doce

1 cacho de aspargos

1 banana

2 maças

2 peras

4 pêssegos

1 litro de mirtilos

1 abacaxi

1 manga

Quinoa

linho moído

Hora de cozinhar frutas e vegetais

Como mencionei acima, é recomendável que a maioria das frutas e vegetais (mesmo os mais moles) sejam cozidos no vapor (ou cozidos) antes de servir aos bebês de 6 a 8 meses. Se o seu bebê for mais velho, você pode experimentar usar mirtilos frescos, pêssegos, peras, abacaxi e manga que não foram cozidos no vapor, desde que a fruta esteja madura e macia. Na verdade, usei mirtilos frescos ao fazer a combinação de linho de quinua e banana com mirtilo.

Batata doce: 12-15 minutos

12-15 minutos Apple: 10-12 minutos

10-12 minutos Espargos: 7-13 minutos

7-13 minutos Mirtilos: 5-10 minutos

5-10 minutos Pêssego: 2-4 minutos

2-4 minutos Pêra: 10-12 minutos

10-12 minutos Abacaxi: 5-10 minutos

5-10 minutos Manga: 5-10 minutos

Frutas e vegetais congelados também funcionam para essas receitas. Provavelmente, você só precisará cozinhá-los um pouco mais.

6 combinações fáceis de comida para bebês

Aqui estão seis combinações diferentes de comida para bebê. Listei-os em ordem de nível de complexidade, do menos complexo (pêssego) ao mais complexo (mirtilo, banana quinua e linho).

Pêssego Pêra

Ingredientes: 2 peras descascadas e cozidas no vapor e 3 pêssegos descascados e cozidos no vapor + água ou leite materno para diluir (se necessário)

Aspargo Apple

Ingredientes: 1 cacho de aspargos cozidos no vapor, 1 maçã cozida no vapor e descascada + água ou leite materno para diluir

Batata doce maçã canela

Ingredientes: 1 batata-doce descascada e cozida no vapor, 1 maçã descascada e cozida no vapor, pitada de canela + água ou leite materno para diluir

Abacate Pêssego Abacaxi Couve

Ingredientes: 1 abacate, 1 pêssego descascado e cozido no vapor, 1/2 xícara de abacaxi cozido no vapor e 1/2 xícara de couve cozida no vapor + água ou leite materno para diluir (se necessário)

Abacaxi manga

Ingredientes: 1 xícara de abacaxi cozido no vapor + 1 xícara de manga + água ou leite materno para diluir (se necessário)

Blueberry Banana Quinoa Flax

Ingredientes: 1 litro de mirtilo cozido no vapor, 1/2 xícara de quinua cozida, 1 banana madura, 2 colheres de sopa de semente de linhaça moída + água ou leite materno para diluir (se necessário)

Como armazenar comida de bebê caseira

Depois de misturar a comida para bebê na consistência desejada, deixe a mistura esfriar e transfira para recipientes de armazenamento sem BPA ou para uma bandeja de cubos de gelo. Tenho usado bandejas para cubos de gelo de silicone e recipientes de armazenamento de vidro de 4 onças . As bandejas de cubos de gelo são ótimas para bebês mais novos que não comem tanto volume porque você pode descongelar um cubo de cada vez. Enquanto os potes de 4 onças são ótimos para bebês mais velhos que estão comendo mais de 1 onça por vez.

Tínhamos as bandejas de cubos de gelo em mãos e eu comprei recentemente os recipientes de armazenamento de vidro WeeSprout que são especificamente para comida de bebê. Gosto que eles tenham medidas nas laterais dos potes e que sejam de vidro em vez de plástico (não se preocupe com o BPA). Eles também são compatíveis com freezer, lava-louças e microondas. Além disso, eles vêm com tampas coloridas que você pode escrever com um marcador de borracha para anotar o item e a data.

Ao usar as bandejas de cubos de gelo, eu gosto de deixar os alimentos congelarem durante a noite (ou até ficarem sólidos) e depois transferir os cubos para um saco de congelamento para que eu possa liberar a bandeja de cubos de gelo para mais preparação de alimentos. Usei sacolas plásticas para freezer para essas fotos, mas comprei sacolas Stasher reutilizáveis para usar. Eles são seguros para congeladores, não são tóxicos e são uma opção mais saudável para o meio ambiente.

Os alimentos combinados para bebês são mantidos na geladeira por 2 a 3 dias e no freezer por até 3 meses.

Você pode congelar comida de bebê feita com frutas congeladas ou vegetais?

Sim, você pode congelar alimentos para bebês feitos com frutas ou vegetais congelados, desde que os cozinhe primeiro. Você não deve deixar os alimentos congelados descongelarem (sem cozinhar), fazer purê e congelar novamente.

Você pode congelar comida de bebê feita com leite materno ou fórmula?

Não há problema em congelar alimentos para bebês que tenham sido misturados com leite materno fresco; no entanto, você não deve congelar alimentos para bebês que tenham sido misturados com leite materno previamente congelado. O leite materno congelado e descongelado nunca deve ser recongelado.

A maioria das empresas de fórmulas infantis não recomenda o congelamento de fórmulas, mas pelo que li, não há problema em congelar alimentos caseiros para bebês que foram misturados com fórmula para diluir.

Outra opção é congelar os purês de comida para bebês sem adicionar nenhum líquido. Com esse método, você pode descongelar o purê de comida para bebê na geladeira durante a noite e, em seguida, diluir a comida na textura desejada com leite materno ou fórmula logo antes de servir.

Esta postagem sobre congelamento de comida para bebês tem muitas dicas e informações excelentes.

Não se esqueça de rotular

Eu recomendo enfaticamente rotular qualquer comida de bebê que você fizer antes de armazenar! É incrível como você esquece rapidamente em que dia preparou a comida, uma vez que vai para a geladeira ou freezer. #mombrain

Como reaquecer ou descongelar comida de bebê congelada

Para descongelar comida de bebê congelada, recomendo tirar o pote do freezer na noite anterior ao uso, para que possa descongelar na geladeira durante a noite. Se precisar usar imediatamente, você pode descongelar em banho-maria. Algumas pessoas recomendam preparar o purê congelado no micro-ondas usando a configuração de descongelamento, mas eu prefiro estes dois métodos:

Descongele na geladeira: coloque cubos de purê congelados em uma jarra ou travessa para bebês, tampe e coloque na geladeira durante a noite. Se você armazenou o purê em uma jarra ou recipiente de armazenamento, basta colocar a jarra na geladeira.

coloque cubos de purê congelados em uma jarra ou travessa para bebês, tampe e coloque na geladeira durante a noite. Se você armazenou o purê em uma jarra ou recipiente de armazenamento, basta colocar a jarra na geladeira. Banho-maria: Coloque os cubos de purê congelados em um recipiente pequeno e coloque em outro recipiente maior com água morna. Substitua a água conforme necessário. Depois de descongelado, divida os alimentos em tigelas individuais, tampe e leve à geladeira até servir.

Certifique-se de usar qualquer alimento descongelado dentro de 48 horas após o descongelamento e não volte a congelar.