Aqui estão os alimentos que você deve (e não deve) começar seu bebê

Justamente quando você se torna um profissional de enfermagem ou amamentação, um novo desafio o aguarda na forma de apresentar alimentos para seu bebê em crescimento. Aqui está um guia prático sobre por onde começar para a primeira comida do bebê.

Portanto, seu bebê está pronto para comer alimentos sólidos – ele está sentado sozinho, tem controle total da cabeça e parece ter muita inveja do que você está comendo. Boas notícias: levar o bebê para a mesa pode ser uma ótima experiência de vínculo para toda a família, com bagunça e tudo mais. E esses primeiros alimentos para bebês são macios o suficiente para serem amassados ​​e alimentados com colher – e alguns até funcionam para cortar e usar como parte do desmame conduzido pelo bebê.

Basta manter um estoque constante de babadores (e lenços) à mão e lembre-se de aproveitar a diversão de apresentar o maravilhoso mundo da comida ao seu mini-eu!

(Lembre-se, porém, de falar com seu pediatra antes de iniciar qualquer alimento potencialmente alergênico, como nozes e ovos. A Academia Americana de Pediatria recomenda esperar até que o bebê tenha cerca de seis meses antes de introduzir qualquer alimento sólido.)

Comece com: abacate

É difícil dar errado começando com o abacate como primeiro alimento do bebê. Esta fruta é rica em gorduras saudáveis ​​que são boas para o cérebro e o corpo, assim como vitaminas B, E e K. A textura macia e cremosa de um abacate facilita a trituração e mastigação (ou goma!). Melhor ainda, não há culinária envolvida. Mamãe venceu!

Comece com: gema de ovo mole

A colina das gemas é boa para o cérebro e os olhos do bebê. Além disso, eles são uma excelente fonte de gordura e colesterol saudáveis. Para preparar uma gema de ovo para seu bebê, cozinhe bem no fogão . Esfarele ou amasse para facilitar o crescimento do sistema digestivo de seu filho.

Comece com: Banana

Ricas em potássio, vitaminas B6 e C, magnésio e fibras, as bananas também contêm uma enzima chamada amilase. Esta enzima ajuda o corpo a digerir carboidratos, como os encontrados na banana, tornando-os um excelente primeiro alimento para o seu filho.

Comece com: abóbora cozida ou batata doce

Asse abóbora ou batata doce para criar um alimento macio e doce que seu bebê irá apreciar. A abóbora é de fácil digestão, rica em vitaminas e minerais e pobre em nitratos. Também é uma ótima fonte de vitamina A utilizável quando combinada com um pouco de gordura (como a dos abacates).

Comece com: ervilhas

Uma ótima maneira de ir verde com comida de bebê é por meio de ervilhas. Veja como nossa cozinha de teste cozinha ervilhas , escolha uma e bata as ervilhas em uma mistura de colher que você pode dar ao seu filho. Com ervilhas, você oferece ao seu bebê grandes quantidades de vitaminas A e K, sem falar em fibras e proteínas.

Comece com: pêras

Naturalmente macias e ricas em nutrientes, as peras são outra fruta que os bebês tendem a adorar. Eles também são suaves para o estômago que é novo no mundo dos sólidos e úteis para estimular uma boa digestão.

Comece com: Feijão Verde

Como primeiro alimento, o feijão verde é outra opção nutritiva. Aprenda a cozinhar perfeitamente o feijão verde aqui e a seguir bata-o com um pouco de água para criar uma mistura para o seu filho. Mais tarde, conforme seu bebê cresce, você pode fazer a transição para servir feijão verde inteiro, picado em pequenos pedaços.

Pular: leite de vaca

Antes de seu bebê completar um ano, prefira o leite materno e a fórmula ao invés do leite de vaca. Se você está ansioso para começar a fazer laticínios antes disso, experimente iogurte de leite integral, que contém probióticos saudáveis ​​para o intestino.

Pular: Citrus

Embora as laranjas sejam ricas em vitamina C e outros nutrientes, também são ácidas. Em tratos digestivos jovens, isso pode levar a problemas de estômago. A maioria dos pediatras recomenda esperar pelo menos nove meses para introduzir alimentos como esses.

Pular: Nozes e Sementes

Nos primeiros dias de sólidos, você precisará evitar riscos de asfixia , que incluem nozes e sementes de qualquer tipo. A melhor maneira de introduzir nozes (com a aprovação do pediatra) é mexer manteiga de nozes no iogurte e misturá-la bem.

Quando você estiver pronto para se aventurar além dos primeiros sabores, tente fazer receitas de comida de bebê aprovadas pelos pais !

Os primeiros dias alimentando com comida para bebês

Dicas para iniciar sólidos

Começar seu bebê com comida sólida é emocionante! Colheres pequenas, bocas de lábios rosados ​​cobertos de comida de bebê e as risadinhas encantadas de um bebê que adora purê de banana são cativantes para qualquer adulto com metade de um coração.

Antes de começar a alimentar seu filho com comida de bebê, aqui estão algumas dicas para garantir uma experiência positiva para você e seu bebê.

Fale primeiro com o seu pediatra

Quando se trata de iniciar seu bebê com alimentos sólidos, pode haver opiniões divergentes sobre o assunto, dependendo de a quem você perguntar. Você deve começar quando eles tiverem 4 ou 6 meses de idade (conforme recomendado pela Academia Americana de Pediatria)? Você começa com frutas ou vegetais? Você começa com purês ou pula purês ? Você deve começar seu bebê com cereais infantis ou pular?

O assunto pode ser muito confuso. Antes de trocar suas mamadeiras e panos para arrotar por potes e babadores, converse com seu pediatra. Peça-lhes que expliquem claramente a sua opinião sobre:

Sinais que seu bebê está pronto para sólidos

Ordem em que os alimentos sólidos devem ser oferecidos

Quanto alimentar em cada refeição

Com que frequência oferecer refeições

Precauções de segurança a seguir

Seu pediatra também deve ser capaz de aconselhar, responder a quaisquer perguntas que você tenha e fornecer recursos para apoiá-lo em sua jornada de alimentação.

Alimentar com comida para bebês pode ser mais fácil com o equipamento certo

Quer esteja começando com purês, alimentos moles ou uma combinação, é uma boa ideia preparar algumas ferramentas e estratégias simples com antecedência para garantir que você e seu bebê recebam apoio. Aqui estão alguns lugares para começar:

Vários dias antes de começarem a sólidos, deixe seu bebê levar o cadeirão para um test drive. Permita que eles se acostumem a sentar na cadeira e certifique-se de que consigam se sentar com pouco apoio.

Use uma pequena tigela de plástico e uma colher de bebê de plástico, que é mais suave para as gengivas do que as de metal.

Para evitar cabo-de-guerra de colher, dê ao seu bebê uma colher própria para brincar durante a refeição. No início, eles terão sorte se colocarem a comida na boca com a própria colher, portanto, espere que você precise fazer a maior parte da alimentação. Se você estiver usando o desmame conduzido por um bebê, seu bebê provavelmente não usará um utensílio para comer. Mesmo assim, é importante que seu bebê brinque com os utensílios e se acostume com eles. Você também pode oferecer colheres “pré-carregadas” – colheres que já contêm um pouco de purê de comida – que seu bebê pode praticar pegar e levar à boca.

Deixe seu bebê brincar com sua comida

Ao longo dos anos, as palavras “Não brinque com sua comida!” ecoaram em muitas salas de jantar. Brincar com a comida permite que bebês e crianças experimentem a textura, o cheiro e a aparência dos alimentos. Isso pode tornar a comida menos intimidante e mais interessante para o bebê.

Lembre-se, muito disso é novo para o seu bebê! A comida é realmente interessante para eles e eles querem explorá-la. Antes de oferecer um novo alimento, considere dar ao seu bebê algum tempo para usar as mãos para explorar (“brincar”) o alimento.

Coloque um pouco na bandeja e deixe-os explorar. Isso os acostumará com o cheiro, a textura e o sabor. Não se preocupe – como tudo o mais em que seu bebê se mete, a comida acabará chegando à boca.

Comece a refeição quando seu bebê estiver feliz e com um pouco de fome

Você já percebeu quando fica com muita fome ou cansaço e se sente pouco cooperativo e mal-humorado? Ou quando você está satisfeito, a comida não tem apelo? Você pode esperar o mesmo de seu bebê.

Cronometre a alimentação para que seu bebê fique feliz, alerta e no nível certo de fome – não com muita fome, mas não muito cheio. Você pode querer começar a refeição com apenas uma pequena quantidade de fórmula infantil ou leite materno para abrir o apetite e, em seguida, passar para o prato principal.

Continue apresentando alimentos rejeitados

Imagine que você acabou de tentar, sem sucesso, dar ao seu bebê uma refeição de batata-doce misturada. O resultado era uma boca fechada ou uma boca que vomitava gosma laranja em você. Não presuma que só porque seu bebê rejeitou a comida é uma perda de tempo (e batata doce). Tente de novo.

Parte do começo dos sólidos consiste simplesmente em acostumar seu bebê a diferentes texturas e sabores. Lembre-se de que apenas ver e tocar um novo alimento é uma exposição que pode deixar seu bebê mais perto de aceitar aquele alimento. Esta é uma ótima prática para alimentar crianças pequenas também.

Esteja ciente de alergias alimentares

Um aspecto potencialmente sério das primeiras mamadas são as alergias alimentares . Reações alérgicas graves, como urticária, dificuldade para respirar e inchaço, geralmente surgem em poucos minutos a algumas horas após a ingestão. As reações menos graves podem demorar vários dias para aparecer e podem incluir eczema, diarreia ou prisão de ventre.

As reações também podem ser retardadas. Alguns pediatras recomendam esperar 2 a 4 dias antes de introduzir outro novo alimento. Embora, isso reduza o número de novas exposições a alimentos que seu bebê recebe. É importante conversar com seu pediatra sobre o que eles recomendam para seu bebê.

Manter um diário simples de suas mamadas pode ajudar a descobrir um padrão, caso surjam problemas. Além disso, se você estiver preparando sua própria comida para bebê, saiba o que observar com intoxicação por nitrato .

Embora já tenha sido recomendado que certos alimentos fossem adiados ainda mais por medo de desenvolver alergias, esse não é mais o caso.

Preste atenção para dicas de alimentação

Você quer que seu bebê se sinta ouvido, visto e aprenda a autorregular sua alimentação. Quando os bebês são forçados a dar mordidas na comida, mesmo dando dicas de que não querem comer, isso envia a mensagem de que suas dicas internas não são respeitadas.

Lembre-se: seu bebê não consegue falar alto e dizer: “Chega de purê de ervilhas!” Torna-se essencial para você, como pai, aprender as maneiras sutis como seu bebê comunica que está farto.

Por exemplo, é provável que seja hora de encerrar a alimentação quando o bebê vira a cabeça, fecha a boca com força, fica nervoso ou joga comida.