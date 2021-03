Receitas, ideias e informações de comida de bebê de espinafre

Bem-vindo à seção Receitas de comida de bebê com espinafre, onde veremos como e quando apresentar o espinafre ao seu bebê e explicamos por que o espinafre pode não ser a melhor escolha para o seu filho como alimento de desmame precoce.

Fatos sobre nutrição do espinafre

O espinafre contém uma ampla gama de nutrientes, incluindo

vitaminas A, B2, C, E e K

minerais incluindo manganês, magnésio, potássio, zinco e selênio

folatos

proteína

Ácidos gordurosos de omega-3

ferro

cálcio

Ele também tem propriedades antioxidantes poderosas e pode ajudar a proteger o corpo contra vários tipos de câncer. Além do mais, acredita-se que consumir espinafre ajuda a reduzir a pressão arterial e protege contra o declínio do cérebro relacionado à idade na vida adulta.

MAS…

O cálcio e o ferro do espinafre NÃO são bem absorvidos pelo corpo humano. Isso significa que o espinafre pode NÃO ser a melhor fonte desses nutrientes para o seu bebê, embora os níveis de ferro e cálcio que ele contém sejam muito altos.

O problema é causado pelos oxalatos do espinafre, que se ligam ao ferro e ao cálcio, inibindo sua absorção pelo organismo.

Será que o espinafre REALMENTE deu a Popeye seus poderes?

Aqueles de nós que cresceram assistindo o marinheiro comedor de espinafre na TV não puderam deixar de acreditar que o espinafre era um alimento maravilhoso, rico em ferro, que nos daria força e poder incríveis!

A verdade, porém, é que as maravilhas do espinafre retratadas no cartoon foram baseadas em estatísticas publicadas em 1870, baseadas em pesquisas científicas precárias e muito imprecisas.

Para aumentar seus níveis de ferro, Popeye pode ter se saído melhor comendo carne vermelha, frango ou até mesmo atum , dos quais o ferro é muito mais facilmente absorvido!

Quando posso apresentar o espinafre ao meu bebê?

Você deve – é claro – falar com seu médico antes de dar o espinafre ao seu bebê.

No entanto, a maioria das fontes sugere que você espere até que seu filho tenha pelo menos 10 meses de idade para introduzir o espinafre.

Em parte, isso se deve ao fato de que o espinafre pode ser rico em nitratos, que podem se intensificar durante o armazenamento e subsequente reaquecimento.

que a comida caseira para bebês com espinafre não deve ser dada antes dos 3 meses de idade, o que eles reconhecem ser mais cedo do que os sólidos precisam ser introduzidos de qualquer maneira!

Mas – se você ainda estiver preocupado com os níveis de nitrato no espinafre – você pode minimizar ainda mais o risco descartando qualquer água na qual cozinhou as folhas e preparando o espinafre conforme necessário, em vez de cozinhá-lo e armazená-lo para uso futuro.

A outra razão pela qual o espinafre não é comumente recomendado como alimento para o desmame precoce é que o corpo do seu bebê pode ter dificuldade em absorver o ferro e o cálcio que ele contém (conforme mencionado nas Informações Nutricionais acima).

Embora você possa aumentar a absorção do ferro pelo bebê servindo espinafre junto com alimentos que contenham vitamina C, é muito melhor procurar fontes alternativas de alimentos para garantir que o bebê receba quantidades suficientes desses nutrientes vitais.

Também há pesquisas que sugerem que os oxalatos do espinafre podem até inibir a absorção do cálcio do leite pelo bebê, se os dois forem servidos juntos.

O espinafre, portanto, não deve ser dado ao seu bebê com muita frequência depois de introduzido – e, ao oferecer o espinafre ao seu bebê pela primeira vez – lembre-se de seguir a regra dos quatro dias e observar cuidadosamente qualquer sinal de reação alérgica ou desconforto digestivo.

Escolha e armazenamento de espinafre

O espinafre, que está relacionado à acelga e à beterraba, é separado em três tipos principais –

Folha plana ou folha lisa, que tende a ser congelada, enlatada ou usada em alimentos processados

Savoy, que é verde escuro e tem folhas encaracoladas

Semi-Savoy, com folhas não tão ‘enrugadas’ como Savoy

Se você tiver a opção, escolha semi-Savoy em vez de Savoy, porque as folhas são mais fáceis de limpar!

Procure por cachos de espinafre que tenham folhas tenras, frescas e verdes – se as folhas estiverem amareladas, são velhas e, consequentemente, menos nutritivas.

Recomendamos que você escolha espinafre orgânico para usar em suas receitas de comida de bebê.

O espinafre cultivado convencionalmente agora ocupa o segundo lugar no ranking ‘Dúzia Suja’ do Grupo de Trabalho Ambiental – as frutas e vegetais com maior probabilidade de apresentarem resíduos de pesticidas.

Guarde o espinafre em um saco plástico, na geladeira, mais crocante, onde deve durar cerca de 4 dias (embora seja aconselhável usá-lo o mais rápido possível para aproveitar ao máximo seus nutrientes).

Não lave antes de guardá-lo, pois isso pode deteriorar mais rapidamente.

Como preparar espinafre para suas receitas de comida de bebê

O espinafre precisa ser lavado com MUITO cuidado – mesmo se você comprá-lo pré-embalado em uma sacola que diga que está “lavado e pronto para comer”.

A melhor maneira de lavar espinafre fresco…

É submergir completamente as folhas em uma tigela com água e usar as mãos para ‘agitá-las’, desalojando toda a sujeira. Em seguida, você deve escorrer as folhas e encher a tigela com água fresca, repetindo o processo até que a água na tigela pareça limpa.

PARA COZINHAR ESPINAFRE PARA SEU BEBÊ …

Apare as raízes e pique quaisquer caules grossos (para que as folhas e os caules cozinhem por igual). Você pode cortar as folhas agora, se quiser, ou cozinhá-las inteiras e depois cortá-las. Coloque as folhas em uma panela, mas não adicione água do cozimento – o espinafre vai cozinhar adequadamente com a água que ficou grudada nas folhas durante o processo de lavagem. Tampe a panela e cozinhe até que as folhas murchem e ainda tenham uma cor brilhante – isso deve levar apenas alguns minutos. Pique bem (caso ainda não tenha feito), bata no liquidificador e sirva.

Ideias de comida de bebê de espinafre

Adicione o espinafre picado à carne ou lasanha de vegetais

Purê de espinafre cozido com um pouco de azeite e alho fresco e , em seguida, cubra com parmesão ralado

Purê com ervilhas e peras cozidas – gostoso e doce!

Misture o espinafre picado em sopas de vegetais

Misture os espinafres finamente picados e cozidos com cream cheese para fazer uma pasta simples ou molho.

